Жители Прикамья собрали 1,2 млн руб. на тренажёр для дыхания мальчику из Перми

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Егор с папой в парке

Фото: Фонд «Дедморозим»

Как сообщили в благотворительном фонде «Дедморозим», сотни людей собрали 1,2 млн руб. на покупку высокотехнологичного тренажёра для дыхания мальчику из Перми. Он стал первым ребёнком в Пермском крае, который получил возможность использовать аппарат неинвазивной вентиляции лёгких (НИВЛ) на дому.

У Егора миодистрофия Дюшенна — заболевание, из-за которого постепенно слабеют все мышцы. Смертельно опасной болезнь становится, когда подбирается к мышцам, отвечающим за дыхание, и сердцу. Врачи рекомендуют заранее тренировать мышцы с помощью аппарата НИВЛ, это позволит отсрочить момент, когда ребёнок становится полностью зависимым от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Чтобы приобрести всё необходимое оборудование для сына, отцу Егора Евгению нужно было найти 1,2 млн руб.

Ирина Зыкина, врач выездной паллиативной службы:

— При поддержке выездной паллиативной службы и проката «Дедморозим» для Егора проведена ночная пульсоксиметрия — измерение уровня кислорода в крови. Стало ясно, что мальчику действительно необходим дополнительный кислород по ночам. Если аппарат НИВЛ будет помогать Егору дышать ночью, момент, когда миодистрофия поразит дыхательные мышцы, будет отсрочен. НИВЛ допускает использование и в дальнейшем, уже в качестве аппарата для постоянной вентиляции лёгких.

Модель аппарата подобрана для Егора в соответствии с консультацией врача-пульмонолога, члена Европейского и Российского респираторного общества Василия Штабницкого (Москва). Аппарат НИВЛ, а также функциональную кровать, откашливатель, аспиратор и расходные материалы помогли купить семье Егора сотни неравнодушных людей. Так мальчик с Паркового первым в Пермском крае стал использовать тренажёр для дыхания.

Сразу после Нового года пермяки исполнили ещё одно желание Егора — отправиться в путешествие. В рамках новогодней затеи «Дедморозим» Снегурочка помогла отправиться Егору и Евгению в Санкт-Петербург на несколько дней. Когда семья вернулась в Пермь, оборудование уже ждало Егора дома.

«Без вашей помощи и поддержки ничего бы не вышло, большое вам человеческое спасибо», — говорит папа Егора Евгений, обращаясь ко всем, кто помог дать Егору больше жизни.

Сейчас Егор — подопечный выездной паллиативной службы агентства «Сами» и фонда «Дедморозим». При поддержке медицинских работников службы Евгений научился обращаться с оборудованием, а врачи наблюдают состояние мальчика, регулярно приезжая на дом. Даже если ребёнка нельзя вылечить, можно дать ему больше жизни! Совершить разовое пожертвование для работы проекта «Больше жизни» или подключить ежемесячный платёж можно на сайте фонда «Дедморозим».

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