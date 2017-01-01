УФАС признала необоснованными жалобы на аукцион по сносу ДК «Телта»

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Вчера, 5 февраля, Пермское УФАС рассмотрело жалобы ООО «Контракт» и ООО «Ливингстон Строй» на аукцион по сносу здания бывшего Дворца культуры «Телта» на Окулова, 14.

По утверждению компаний, ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» и краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок нарушили при проведении аукциона 44-ФЗ. В УФАС «Новому компаньону» пояснили, что компании не были согласны с начальной ценой контракта. В итоге обе жалобы признали необоснованными, поэтому приостановления торгов не будет.

Напомним, победителя аукциона на снос Дворца культуры «Телта» могут выбрать уже завтра, 7 февраля. В аукционе примут участие 32 компании и индивидуальных предпринимателя. Максимальная цена контракта составляет 13,5 млн руб.