Халиль Алапанов утверждён и. о. главы Бардымского района Его кандидатура была предложена Советом старейшин и одобрена губернатором Пермского края

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Халиль Алапанов

Фото: Константин Долгановский

Cегодня Земское собрание Бардымского района Пермского края утвердило своего председателя Халиля Алапанова в статусе и. о. главы Бардымского района. Его кандидатура была поддержана единогласно. Новым председателем Земсобрания избран Ильтизар Вахитов, ранее занимавший должность зампредседателя.

Кроме того, депутаты утвердили положение о проведении конкурса на отбор главы района.

Отметим, кандидатура Алапанова была публично предложена Советом старейшин Бардымского района. По сведениям «Нового компаньона», она получила одобрение губернатора Максима Решетникова, который сегодня находится в районе с рабочим визитом.

Напомним, занимавший ранее должность главы района Сергей Ибраев написал заявление об уходе со своего поста. Его отставка была утверждена земскими депутатами. Ожидается, что Ибраев займёт должность заместителя руководителя Управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Он занимал должность главы Бардымского района с 2010 года.