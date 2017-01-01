На телеканале «ВЕТТА» стартовали «Зимние игры»
Конкурс для телезрителей проводится с 4 по 22 февраля
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На телеканале «ВЕТТА» начался конкурс для телезрителей «Зимние игры». Стать его участником может любой желающий. Для этого нужно с понедельника по четверг в 19-00 смотреть программу «Зимние игры на ВЕТТЕ», узнать вопрос викторины, найти ответ в сериале «Выстрел» и прислать свой вариант на номер
Подробные условия конкурса можно изучить здесь.
Возрастное ограничение 18+
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