На телеканале «ВЕТТА» стартовали «Зимние игры» Конкурс для телезрителей проводится с 4 по 22 февраля

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На телеканале «ВЕТТА» начался конкурс для телезрителей «Зимние игры». Стать его участником может любой желающий. Для этого нужно с понедельника по четверг в 19-00 смотреть программу «Зимние игры на ВЕТТЕ», узнать вопрос викторины, найти ответ в сериале «Выстрел» и прислать свой вариант на номер 8 99 22 22 88 33 с пометкой «Выстрел». Победителей ждут призы — сертификаты от центра кинезотерапии «Кинезис».

Подробные условия конкурса можно изучить здесь.

Возрастное ограничение 18+

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