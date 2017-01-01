Жителям Дзержинского района представили проект новой маршрутной сети

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В районах Перми начались встречи чиновников с местными жителями, на которых рассказывается о внедрении новой транспортной модели города. Одна из таких встреч прошла сегодня в Дзержинском районе города, где жителям представили проект новой маршрутной сети общественного транспорта.

В ней приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин и депутат городского избирательного округа №2 Валерий Шептунов.

— Перед нами стоят очень серьёзные задачи. Нужно сделать так, чтобы транспортная услуга была как можно комфортнее, безопаснее, чтобы время передвижения из одной точки в другую было как можно короче. Сегодня мы хотим по всем этим вопросам получить обратную связь от вас, — обратилась к пермякам Людмила Гаджиева.

Чиновники рассказали, что в рамках реализации проекта будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. Это предоставит пассажирам возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении большого количества поездок.

Сегодня в Дзержинском районе существует ряд проблем: по улицам Докучаева и Ветлужской ездит недостаточное количество подвижного состава, что приводит к переполнению в часы пик. В микрорайоне Заостровка отсутствует обустроенное разворотное кольцо, которое планируется организовать в рамках обновления инфраструктуры. На улице Переселенческой обустроены остановочные пункты, при этом отсутствуют маршруты, следующие до центра города. Из-за хаотично сформированных маршрутов время ожиданиятранспорта остается высоким, а пассажиры вынуждены делать платные пересадки.

Все эти вопросы планируется решить за счёт совершенствования маршрутной сети, в которой предусмотрены новые транспортные связи на ул. Переселенческой с выходом на ул. Подлесную в сторону Гознака, на ул. Строителей.

Кроме того, в ходе презентации был представлен маршрут №45 «Микрорайон Крохалева» — «Улица Мильчакова». Маршрут №54 планируется перенаправить с ул. Ленина на ул. Екатерининскую/Луначарского вместо маршрута №37, который предполагается закрыть. Маршрут №56 изменит путь следования до «Липовой горы» через улицу Васильева. Движение маршрута №36 будет организовано по ул. Революции и Лебедева. Также поменяет схему движения маршрут №47 и будет следовать по ул. Советской Армии. Автобусные маршруты №68, №67 и №74 поменяют конечные пункты, но при этом связи между микрорайонами сохранятся.

Все изменения будут внедряться только при условии наличия возможности бесплатной пересадки, что позволит пассажирам без дополнительных затрат пересесть с одного маршрута на другой.

В результате реализации проекта время ожидания транспорта в микрорайонах Парковом, Железнодорожном и на ул. Мильчакова с 10—12 минут сократится до двух. Этого удастся достичь за счёт возможности воспользоваться любым маршрутом с последующей пересадкой вместо длительного ожидания конкретного маршрута.

По словам Анатолия Путина, созданный проект новой маршрутной сети не догма, сейчас у пермяков есть реальная возможность влиять на конкретные наши предложения, стать участниками в принятии важных для района решений, высказывать своё мнение.

Олег Мехонин, председатель ТОС «Заречный»:

— Сегодня состоялось обсуждение проекта маршрутной сети нашего города, и главным моментом является то, что жители города уже сегодня смогли дать обратную связь перед запуском этого проекта. Так как обсуждение состоялось и по общим городским маршрутам, и по маршрутам Дзержинского района, то удалось обсудить наиболее проблемные места, которые каждый житель у нас знает.

Главным плюсом новой маршрутной сети является то, что удастся сократить общее ожидание транспорта. Это будет сделано за счёт, во-первых, бесплатной пересадки, также за счёт более плавной загрузки маршрутов, и, как следствие, каждый житель это ощутит на себе. Значительная трата времени уходила порой на ожидание конкретного маршрута. В случае с бесплатными пересадками ожидание уже отпадает и является неактуальным. Сегодня многие жители города задали вопросы, касающиеся конкретных улиц, и смогли получить полноценные ответы — как будет двигаться транспорт.

Подобные встречи планируется провести в каждом районе. Свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru.

Источник — пресс-служба администрации Перми