Прикамье остаётся в числе регионов с высокой социально-политической устойчивостью

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Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам января 2019 года. С результатом 7 баллов Пермский край сохраняет свою позицию в группе регионов с высокой устойчивостью.

Напомним, регион вошёл туда по итогам ноября 2018 года. Ранее Прикамье находилось в группе со слабой социально-политической устойчивостью, набрав 4,7 балла. Помимо Прикамья в группу с высокой устойчивостью входят ещё 14 регионов России, включая Татарстан, Свердловскую и Тюменскую области. По итогам января 2019 года возглавила группу Свердловская область.

Среди позитивных событий января в Прикамье аналитики отметили подписание соглашения о создании Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот», открытие в Перми первого в крае центра оказания услуг «Мой бизнес», 16-е место в рейтинге регионов с максимальным производственным потенциалом (РАЭКС-Аналитика), а также включение Пермского края в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

Фонд «Петербургская политика» — российский центр, специализирующийся в сфере политического консалтинга и социологических исследований. Рейтинг фонда «Петербургская политика» ежемесячно публикуется с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.

Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка, 1 — минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.