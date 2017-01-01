В Перми исследуют грунт рядом с домом, где обрушились перекрытия Это поможет определить, повлияло ли расположение дома на появление трещин по шву опорных балок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили «РБК Пермь» в пресс-службе администрации Перми, сейчас эксперты исследуют грунты рядом с многоквартирным домом на ул. Революции, 3/1. Это позволит определить соответствие фундамента инженерно-геологическим условиям и оценить геотехническую ситуацию на участке. Работы проводятся в соответствии со схемой колонкового бурения скважин и статического зондирования, согласованной департаментом ЖКХ, ОАО «ВерхнекамТИСИз» и ресурсоснабжающими организациями города Перми.

Кроме этого, МКУ «Пермская городская служба спасения» совместно с ООО «СК «Достойное жильё» демонтировали плиту, находившуюся в подвешенном состоянии над входом на технический этаж. На пяти обрушившихся плитах убрали утеплитель и установили в одной из квартир на 14-м этаже стойки для обеспечения надёжности конструкции перекрытий.

Напомним, 27 января в 14-этажном жилом доме на ул. Революции, 3/1 обрушились плиты перекрытия между крышей и техническим этажом. Дом 1993 года постройки находится рядом с логом, по которому протекает река Егошиха. Предварительно установлено, что перекрытия технического этажа дома рухнули из-за треснувшего шва ригеля. Причины появления трещин определят после комплексного обследование дома. Ориентировочно, оно может занять до полутора месяцев.

Отметим, вчера, 5 февраля, в Заксобрании на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края зампредседателя правительства по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ Антон Удальёв заявил, что если бы собственники квартир провели обследование дома, обрушения удалось бы избежать «Дом на Революции, 3/1 — это «спецсчётник» (Прим. ред. — Сроки проведения и виды работ по капитальному ремонту определяет не Фонд капитального ремонта, а сами собственники). Если бы они взяли на себя обязанность проводить техническое обследование дома, этого бы не было. Но проблема в том, что обязать провести такое обследование мы их не можем», — пояснил он.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться