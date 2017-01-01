Минпромторг отчитался о результатах программы повышения производительности труда Профпереподготовку и повышение квалификации прошли более 5 тыс. работников Прикамья

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Фото: Константин Долгановский

В министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья подвели итоги реализации приоритетной национальной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» за 2018 год.

Как ранее отмечал глава региона Максим Решетников, целью программы является вовлечение в экономику государства порядка 10 тыс. средних и крупных предприятий по всей стране, а также увеличение производительности труда на 5%. До 2024 года в Прикамье планируется вовлечь в проект 90 предприятий и порядка 65 тыс. сотрудников.

Региональная программа на 2018 год включала три направления: «Экспортный марафон», «Экспертная поддержка предприятий» и «Поддержка занятости». В общей сложности в программе приняли участие 30 предприятий, из них 23 — среднего и крупного бизнеса и семь предприятий малого бизнеса.

В общей сложности за 2018 год более 5 тыс. сотрудников предприятий региона прошли переподготовку и повысили квалификацию. Расходы на обучение сотрудников составили 90 млн руб. Их взяли на себя предприятия-участники.

Как сообщили в краевом правительстве, мероприятия по направлению «Экспортный марафон» позволили увеличить экспортный потенциал региона. Пять промышленных предприятий Пермского края (ОАО «Суксунский оптико-механический завод», АО «Пермский мукомольный завод», ПАО «Краснокамский завод металлических сеток», ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», ООО «Уралбумага») определили страны для экспорта продукции. Наиболее перспективными направлениями экспорта стали Турция, Италия, Великобритания, Германия, США, Китай. Кроме того, часть предприятий провели переговоры с потенциальными клиентами и уже ведут подготовку по заключению экспортных контрактов.

Для привлечения новых организаций в программу в рамках направления «Экспертная поддержка предприятий» был сформирован Региональный центр компетенций Пермского края и утверждены правила получения льготного займа Фонда развития промышленности. Представители Регионального и Федерального центра компетенций провели 29 выездных комплексных экспресс-аудитов на предприятиях с участием представителей программы. По итогу было выдано более 200 профильных решений и рекомендаций предприятиям-участникам для совершенствования производственных процессов.

Напомним, с 2019 года федеральная программа реализуется в рамках национального проекта. В связи с этим в Прикамье разработан и утверждён региональный проект «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019—2024 годы. В настоящее время он проходит согласование в федеральном проектном офисе.