Жителей края будут извещать о получении статуса «предпенсионера»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

С 4 февраля специалисты многофункциональных центров Пермского края (МФЦ) начали информировать жителей региона о получении статуса «предпенсионера».

Как рассказали в пресс-службе краевого МФЦ, необходимость организации новой услуги была обусловлена вступившими в силу изменениями в законодательстве. С 2019 года россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, получают статус предпенсионера. Это дает право на социальные льготы и гарантии. Получить сведения об отнесении к этой категории населения, можно в органах Пенсионного фонда России (ПФР), а теперь и во всех отделениях «Мои документы» Пермского края.

Обратиться за справкой можно в любой многофункциональный центр, независимо от места регистрации. При этом потребуется только паспорт и заявление о предоставлении сведений (заполняется в МФЦ). Срок оказания услуги — четыре рабочих дня.

Услуги Пенсионного фонда входят в число наиболее популярных тем обращений жителей Пермского края в многофункциональные центры. По итогам 2018 года, региональный МФЦ оказал более 212 тыс. услуг ПФР. Сейчас региональные МФЦ предоставляют 13 услуг этого ведомства. Чаще всего жители обращаются за информацией о состоянии своих индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования. В прошлом году пермские МФЦ приняли 70,2 тыс. подобных запросов (+14% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).