Дмитрий Вихрецкий поставит «Крошку Цахеса» Пермский театр кукол готовит премьеру по повести Гофмана

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Дмитрий Вихрецкий

Фото: Константин Долгановский

Художественный руководитель Пермского театра кукол заканчивает работу над новым спектаклем — гротескной повестью «Крошка Цахес» по повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». По словам Дмитрия Вихрецкого, эту сказку отличает сложная социально-философская проблематика.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол:

— Мы частично сохранили фабулу повести Гофмана. В спектакле мы увидим, кто такие люди, кем они являются на самом деле. Это история о том, что происходит, когда появляется злобный уродец, как люди начинают себя вести. Цахес — это такая лакмусовая бумажка, которая проявляет поступки и качества людей, их истинную сущность. Он всё поглощает, как чёрная дыра, но поглощает не сам! Люди вокруг охотно поддаются его обманам и соблазнам.

Главный герой спектакля Бальтазар — единственный, чьи глаза увидят зрители. Только он видит правду и в одиночку пытается противостоять злу. Он — не маска, а единственный живой персонаж на сцене, хоть и играет его кукла. История Крошки Цахеса показывает важность внимательного отношения друг к другу, говорит о необходимости торжества справедливости. Эти темы режиссёр спектакля считает одними из самых важных для разговора с юными зрителями.

«Крошка Цахес» — благодатный материал для кукольной постановки не только благодаря сюжету и морали, но и потому, что буйная фантазия сказочника Гофмана требует такой же фантазии от постановщиков.

Премьера спектакля намечена на 21 марта. Именно в этот день отмечается Международный день театра кукол.