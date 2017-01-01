«Ошибка» отменяется Борис Мильграм договорился о сотрудничестве с дирекцией фестиваля «Золотая маска»

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском Театре-Театре осенью стартует новый фестиваль с оригинальной концепцией, созданной художественным руководителем театра Борисом Мильграмом и известным театральным деятелем из Екатеринбурга, куратором многих фестивалей Олегом Лоевским.

Впервые информация о фестивале, посвящённом спектаклям из лонг-листа премии «Золотая маска», прозвучала в эфире «Эха Перми» и произвела переполох. Мильграм сообщил, что фестиваль, в котором будут показаны спектакли, отмеченные экспертными советами Национальной театральной премии, но не вошедшие в число номинантов, пройдёт под названием Error 404, — такое сообщение появляется на экранах компьютеров, если запрошенный в интернете ресурс недоступен. Директору фестиваля «Золотая маска» Марии Ревякиной название не понравилось, поскольку буквальный перевод слова error — «ошибка». «Лонг-лист «Золотой маски» — это не ошибка, а история успеха», — считает директор фестиваля и премии.

Между тем, по словам Мильграма, концепция фестиваля вызывает активный положительный отклик у крупнейших театральных критиков и других профессионалов. Когда худрук Театра-Театра обсуждает с коллегами свой новый замысел, он часто слышит: «И почему не я это придумал?»

Суть замысла в том, что в России есть множество интересных театров, и большинство из них расположены не в Москве. По мнению Мильграма, у московских театров перед провинциальными есть только одно преимущество: там работают актёры-звёзды, известные по фильмам и сериалам. Это существенное достоинство делает столичные труппы постоянными номинантами Национальной театральной премии, тогда как яркие режиссёрские идеи, осуществляемые в множестве нестоличных российских городов, остаются в рамках лонг-листа — списка из 100 премьер года, которые экспертные советы «Золотой маски» признали достижениями, но по каким-то причинам не стали номинировать на премию.

Среди пермских спектаклей в лонг-листе в разные годы фигурировали детская опера «Сад осьминога» (Пермский театр оперы и балета), «Господа Головлёвы» (Пермский ТЮЗ), «Одиссея» и «Пьяные» (Театр-Театр).

Борис Мильграм очень хотел бы, чтобы фестивали, посвящённые «масочному» лонг-листу, проходили в пяти российских городах, поскольку премия «Золотая маска» вручается по пяти направлениям: драматический театр, опера, балет/современная хореография, оперетта/мюзикл и кукольный театр. Если эта мечта осуществится, получится большой всероссийский фестиваль лучших спектаклей года. По мнению Мильграма, это будет очень способствовать развитию всего российского театра.

Пока же Мильграм и Лоевский планируют начать с драматического театра и привезти в Пермь 10 спектаклей из лонг-листа: пять — большой формы, и пять — малой формы. Среди них будут не только работы нестоличных театров: ведутся переговоры о показе спектакля Дмитрия Крымова и Театра наций «Муму» и спектакля театра «Сатирикон» «Дон Жуан» с участием Константина Райкина.

Планируется, что фестиваль состоится 3—8 октября. Он должен заменить в театральной повестке фестиваль «Пространство режиссуры», который с 2004 года знакомил пермского зрителя с выдающимися режиссёрскими работами, в том числе зарубежными. Борис Мильграм считает, что этот фестиваль выполнил свою задачу: пермские артисты и пермские зрители стали восприимчивыми, гибкими и толерантными по отношению к разным режиссёрским системам, разным театральным стилям. Сейчас — новые задачи, которые должен выполнять новый фестиваль.

Понятно, что без сотрудничества с «Золотой маской» осуществление этого замысла было бы затруднено, и 5 февраля в Москве Мильграм и Лоевский встретились с Марией Ревякиной, чтобы обсудить возможность такого сотрудничества. Как сообщил «Новому компаньону» Борис Мильграм, взаимопонимание было достигнуто во всём, кроме одного, — названия фестиваля. Заголовок Error 404, содержащий в себе «ошибку», был решительно отвергнут, поэтому пока фестиваль остался без названия.

Уже 6 февраля планируется собрание оргкомитета фестиваля, посвящённое в том числе и работе над новым названием.