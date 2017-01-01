«Богиня с близоруким прищуром» В Пермской арт-резиденции проходит выставка современного искусства, посвящённая 5-летию офтальмологической клиники «Три-З» – Пермь

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В январе 2019 года офтальмологической клинике «Три-З» в Перми, входящей в самую крупную в России федеральную сеть офтальмологических центров1, исполнилось пять лет.

Исполнительный директор клиники в Перми Татьяна Сердюкова сообщила, что за эти годы они помогли обрести хорошее зрение 25 тыс. пациентов. При этом по сравнению с первым годом работы продуктивность клиники выросла в разы. Например, специалисты клиники в 2,3 раза увеличили количество проведённой диагностики (в 2014 году через неё прошли 6,5 тыс. человек, а в 2018 году — 15 тыс. человек). Количество лазерных коррекций зрения выросло в 4 раза — с 500 в 2014 году до 2100 операций в 2018 году. На сегодняшний день клиника «Три-З» в Перми остаётся единственной в городе, которая предлагает высокоэффективный лазерный метод коррекции зрения Femto Super LASIK. Хирургия катаракты показала рост в два раза (с 1,5 тыс. операций в 2014 году до 3 тыс. операций в 2018-м).

Но на этом никто не остановится. В 2019 году, по словам медицинского директора ГК «Три-З» Инны Злотниковой, сеть клиник собирается ввести операции по решению проблем возрастной дальнозоркости, детскую хирургию и телемедицину.

В четверг, 31 января, в честь пятилетия клиники «Три-З» в Пермской арт-резиденции представили выставку современного искусства «Вот увидишь», разработанную совместно с художником Андреем Катаевым.

«Конфуз Венеры». Андрей Катаев сообщил, что в этой работе он воплотил привычку своей девушки щуриться, пытаясь разглядеть что-то вдалеке. Чтобы не утруждать богиню, художник сделал Венере прищепки в уголках глаз.

Фото: Наталья Тимофеева

Объекты были изготовлены специально для выставки — это бюст Венеры с прищепками около глаз, арт-объект «Омут» и три инсталляции: «Шаги истории», «Всевидящее око» и интерактивная картина «Расцветай». Татьяна Сердюкова отметила, что задача этой выставки — привлечь внимание к проблемам зрения, чтобы жители Перми и гости города обратили внимание на здоровье своих глаз и не соглашались на компромиссы, решая проблему плохого зрения раз и навсегда. «Привыкая к очкам и линзам, люди пропускают множество ярких моментов в жизни. Мы можем помочь, было бы желание с их стороны», — добавила исполнительный директор пермской клиники.

«Омут». Зрение с годами только ухудшается, оправы выходят из моды, и людям снова и снова приходится покупать новые очки. В результате за всю жизнь у человека может накопиться куча очков, которая после коррекции превращается в ненужный хлам. Для создания экспоната художник использовал очки, которые пациенты оставили в клинике после получения идеального зрения.

С 1 по 6 февраля выставка будет открыта для всех желающих, после чего ряд экспонатов перевезут в клинику для постоянного пребывания.

1По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Клиника заботы о зрении «Три-З»: г. Пермь, ул. Екатерининская, 105. Тел. (342) 273-45-72. perm.3z.ru

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