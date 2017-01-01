«Парма» рассталась с главным тренером Николайсом Мазурсом Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Шушаков

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Николайс Мазурс

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Николайсом Мазурсом. Как уточнили в пресс-службе клуба, официально это решение оформлено сегодня, 5 февраля. Причиной такого решения стали неудовлетворительные текущие результаты команды. Отметим, «Парма» сейчас занимает 13 место в турнирной таблицы «Единой лиги ВТБ» (состоящей из 14 команд). Итогом 15 проведённых в нынешнем чемпионате матчей стали три победы и 12 поражений.



Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Мы пытались решить проблему в закрытом для болельщиков режиме. После провала в Польше в матче с «Зелёной Гурой» (состоялась 18 января и закончилась поражением «Пармы» со счётом 63:88, — ред.) у нас состоялся серьёзный и откровенный разговор с командой. Прямо из аэропорта игроки и тренеры поехали в УДС «Молот», где до трёх часов ночи мы все вместе обсуждали, что нам делать в сложившейся ситуации. Но спад в игре никуда не делся. Поэтому совместно с Николайсом Мазурсом мы приняли такое решение.

Сергей Богуславский, президент БК «Парма»:



— В последнее время команда показывает не лучшую игру. Серия поражений затянулась, а Пермь ждёт совсем других результатов. Мы рассчитывали на то, что положение удастся исправить без «хирургического вмешательства». Однако последние игры показали, что команде требуется встряска и перезагрузка.

Николайс Мазурс, экс-главный тренер БК «Парма»:

— В баскетболе есть такое правило: матч выигрывают игроки, а проигрывает тренер. Так что всё закономерно. «Парме» желаю удачи и выхода в плей-офф. Пермскому баскетболу — дальнейшего развития.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Шушаков. Он будет готовить команду к «Финалу четырёх» Кубка России в Нижнем Новгороде, который состоится 8 и 9 февраля.





