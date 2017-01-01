Количество ипотечных кредитов в Пермском крае выросло на 39%

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За 11 месяцев 2018 года количество ипотечных кредитов в Пермском крае выросло на 39,2% и составило 28,8 тыс. кд. По данным на 11 месяцев прошлого года количество кредитов в регионе составляло 20,7 тыс. ед. Такие данные приводит пресс-служба краевой администрации со ссылкой на Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ.

При этом объём кредитования составил в 2018 году 46,6 млрд руб. что на 53,6% больше, чем год назад.

По данным регионального минэкономразвития, одной из главных причин увеличения показателей стало снижение ключевой ставки ЦБ, и, соответственно, снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам: в декабре 2017 года она составляла 10,9%, а 1 декабря 2018 года — 9,6%.

Отметим, что рост показателей характерен и для всей территории России, однако, по мнению аналитиков, они начнут сокращаться из-за снижения объёмов рефинансирования кредитов.