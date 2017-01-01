Дисквалифицирован гендиректор ещё одной пермской УК

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Как сообщили в краевой Инспекции государственного жилищного надзора, мировой судья Мотовилихинского судебного района Перми признал гендиректора организации, управляющей многоквартирными домами, ООО «Лидерство» Евгения Генералова виновным в административном правонарушении. Он дисквалифицирован на год. Судебное решение в силу ещё не вступило.

Основанием стало повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения. Ранее Генералов уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.

Правонарушение выразилось в несоблюдении ООО «Лидерство» (ранее — ООО «Лидер») лицензионных требований в части установления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за июнь 2018 года в многоквартирном доме №109 по ул. Лядовской в Перми.

При проверке обнаружилось, что в платёжном документе за июнь 2018 года предъявлен дополнительный размер платы за «ресурсосберегающие мероприятия по отоплению», не установленный общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме и органом местного самоуправления.

Отметим, что за прошлый год мера по дисквалификации руководителей УК Пермского края применялась более 40 раз.