Представлен первый этап реконструкции Комсомольского проспекта Главная идея — ставка на пешеходов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Визуализация Комсомольской площади

Фото: Администрация Перми

В администрации Перми состоялось обсуждение проекта реконструкции одной из главных городских артерий — Комсомольского проспекта. Оно стало продолжением дискуссий, начатых на двух градсоветах (прошли в августе и октябре прошлого года). Но, в отличие от тех мероприятий, уже было представлено несколько оформленных решений.

Главная идея осталась прежней — ставка на пешеходное движение через возрождение аллеи проспекта, а также возвращение «исторического вида» Компроса.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— На градостроительных советах мы обсуждали концепцию комплексного благоустройства Комсомольского проспекта. А сейчас у нас есть проект и есть слайды визуализации проекта, фотофиксация текущего положения дел и как будут выглядеть некоторые части проспекта. Основная идея — создание комфортных условий для пешеходов. А также возвращение исторического вида проспекта, который был заложен ещё в конце 1950-х годов. Поэтому мы хотим не просто восстановить внешний вид, а вдохнуть новую жизнь. Предполагается, что весь проспект будет выполнен в едином стиле, с одинаковым освещением, малыми архитектурными формами, остановками общественного транспорта, тротуарной части.

Комсомольский проспект сейчас

Фото: Администрация Перми

По словам градоначальника, сейчас пешеходам приходится переходить от одного квартала проспекта к другому через поперечные улицы с нарушением правил дорожного движения — этого быть не должно. Кроме того, большую роль в восстановлении Компроса сыграло новогоднее оформление.

Комсомольский проспект после реконструкции

Фото: Администрация Перми

«Новогодний маршрут показал, насколько востребована бульварная часть даже зимой, когда есть хорошее оформление и притяжение. Этот опыт подтолкнул как можно быстрее приступить к реализации», — добавил Дмитрий Самойлов.

Что решено на данный момент?

1. Октябрьская площадь окончательно включена в пешеходную часть. Для этого её центральный отрезок будет вымощен гранитом того же цвета, что и остальная часть аллеи, чтобы пешеходы издалека могли ориентироваться и знать, что идут именно по пешеходной части. На границах с проезжей частью «пешеходка» будет отделена делиниаторами — малыми мобильными архитектурными формами, которые можно оперативно демонтировать (например, в этой роли часто выступают клумбы). Причём это решение не ноу-хау для этого места — в 1980-е годы подобным образом аллея уже «продлевалась».

При этом парковка на площади не ликвидируется, а переносится ближе к корпусу ПНИПУ.

2. На аллее и на части тротуаров плиточное мощение будет заменено на гранитное. По словам генерального директора проектной организации ООО «СТ-Центр» Алексея Котова, это необходимо из-за долговечности гранита и для единого стилевого решения пешеходных зон.

Визуализация пешеходной аллеи

Фото: Администрация Перми

Также аллею ждёт замена чугунных решёток на новые, но в историческом виде, и замена старых деревьев и кустарников на более приспособленные к уральским морозам виды. Также аллею ждёт новое освещение в едином стиле и наполнение «малыми архитектурными формами».

3. Части пешеходной аллеи будут соединяться между собой «зебрами» на перекрёстках. Для облегчения жизни пешеходам левые повороты для транспорта будут организованы не на каждом пересечении, а «раз в два квартала». Причём в обе стороны, но не пересекаясь между собой.

4. По Комсомольскому проспекту больше не будут ходить троллейбусы. Произойдёт это поэтапно и не в ближайший год. Причины тому — меньшая маневренность и скорость движения, низкая надёжность из-за зависимости от контактной сети, высокие расходы на содержание и ремонт инфраструктуры и ряд других.

5. Уменьшение числа парковочных мест вдоль проспекта. Их количество предполагается сократить на 20%. Сделано это для удобства пешеходов, но есть и чисто практическая причина — все наземные коммуникации планируется убрать «под землю», для этого тротуары необходимо сделать чуть шире — до 6 м. Компенсировать это планируется парковкой на Октябрьской площади и организацией большого подземного паркинга на территории МФЦ рядом с эспланадой, строительство которого тоже запланировано к 300-летию города.

Парковочные места вдоль проспекта сократят и замостят плиткой

Фото: Администрация Перми

6. Полная реконструкция неиспользуемой части Комсомольской площади, а именно участка внутри кругового движения напротив здания ГУ МВД по Пермскому краю. Фактически участок превратиться в парк с дорожками, лавочками и насаждениями.

Несмотря на ряд принятых решений, мероприятие можно назвать предварительным, так как многие важные вопросы пока остались открытыми и к ним ещё неоднократно будут возвращаться. А именно: окончательный вопрос с парковками, с организацией пешеходного движения на перекрёстках с ул. Революции и ул. Ленина (здесь сложно технически организовать беспрерывное пешеходное движение без ущерба для транспорта), ремонтом фасадов зданий вдоль проспекта, а также окончательно не поставлена точка в организации транспортного движения на обновлённой улице.

В этом году начнутся работы на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Реализацию следующего этапа — от улицы Пермской до улицы Революции — планируется начать в 2020 году. К 300-летию города планируется полное обновление Компроса.

Отметим, что окончательная стоимость всех работ будет определена после утверждения полного плана реконструкции. На августовском заседании градсовета глава Перми Дмитрий Самойлов называл ориентировочную стоимость — от 900 млн до 1,5 млрд руб.