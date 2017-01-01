В Прикамье расширили перечень запретов на привлечение иностранцев для работы по патентам

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Такие ограничительные меры принимаются в Пермском крае ежегодно с 2015 года, пояснили в региональном министерстве социального развития. Введение ограничений объясняется региональными особенностями рынка труда и необходимостью в приоритетном порядке трудоустройства граждан России.

В 2019 году указом губернатора Пермского края расширен перечень видов экономической деятельности, подпадающих под региональный запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Он пополнился деятельностью по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа, а также производству нефтепродуктов.

Чиновники полагают, что подобные ограничения открывают больше возможностей для трудоустройства пермяков, ведь они получают приоритет при обращении к работодателям с целью устройства на вакантные места в «закрытых» сферах.

Напомним, по данным Росстата по итогам декабря 2018 года, уровень безработицы в Пермском крае (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 5,4%. Годом ранее показатель был выше и составлял 6,1%.