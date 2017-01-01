Не было бы «Счастья» Прокуратура выявила нарушения при восстановлении известного арт-объекта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Прокуратура Перми выявила нарушения, допущенные городскими властями при восстановлении арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной краевой столицы.

В ходе проверки контрольно-надзорного органа специалисты нашли нарушения в закупке на ремонт объекта: городской центр охраны памятников провёл процедуру определения поставщика и заключил контракт на них уже после их фактического начала.

Об этом «Новому компаньону» рассказала заместитель прокурора Перми Анна Бабкина. По её словам, начальнику городского департамента культуры и молодёжной политики внесено представление, а материалы проверочных мероприятий направлены в Пермское УФАС России.

Арт-объект, преображённый Алексеем Илькаевым

Фото: Иван Козлов

Напомним, в октябре минувшего года известный арт-объект был повреждён в ходе акции пермского уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face). Он переделал надпись объекта в «Смерть не за горами». Впоследствии в отношении Илькаева открыли и закрыли дело о вандализме, а арт-объект восстановили — уже из новых, стойких к повреждениям материалов. Кроме того, напротив «Счастья» установили камеры видеонаблюдения. По словам чиновников, ущерб городскому бюджету составил 45 тыс. руб.