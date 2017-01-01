ФК «Звезда» подписал контракт с бывшим капитаном молодёжного «Амкара»

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Фото: ФК «Нефтехимик»

Пермский футбольный клуб «Звезда» подписал контракт с 29-летним защитником Сергеем Морозовым.

Он знаком пермским болельщикам по выступлениям за молодёжный состав «Амкара» в 2009—2010 годах, с которым выиграл серебряные медали молодёжного первенства. Отметим, что сейчас в «Звезде» выступают четыре футболиста, которые были тогда коллегами Морозова, — Шумайлов, Ситников, Тюкалов и Субботин.

Кроме того, Морозов является чемпионом Европы среди юношей до 17 лет — в 2006 году сборная России с ним в составе выиграла этот турнир.

Последним клубом Морозова был «Нефтехимик». Новичок будет выступать за пермскую команду под номером 22.

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