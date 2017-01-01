«Я приглашаю вас на бал...» В Театре-Театре 20 февраля пройдёт XXXIII Пушкинский бал физико-математической школы №9 имени А. С. Пушкина

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: МАОУ СОШ №9 им. Пушкина

В этом году традиционный бал посвящается особенной дате — 300-летию появления русских ассамблей. Их инициатор Пётр I впервые предложил совместное времяпрепровождение с музыкой и танцами мужчин и женщин, копируя на Русской земле европейские балы. С этого момента начинаются 200 лет развития в России бальных традиций, бального этикета, которым будут посвящены отдельные сцены школьного Пушкинского бала.

Фото: МАОУ СОШ №9 им. Пушкина

Кульминация бала — сцена, посвящённая костюмированному балу 1903 года, который стал законодателем моды на русский стиль в мире. Вместе с тем именно этот бал называют последним русским балом. За ним в историю нашей страны вошли Русско-японская война, Первая мировая, русские революции, и стало не до балов.

Отдельная сцена Пушкинского бала будет посвящена пермским балам. Бальная история Перми не слишком обширна и разнообразна. Наша земля не была местом обитания основной категории участников русских балов — дворян, доля их в составе населения Прикамья не превышала 5%, поэтому «пермская» сцена Пушкинского бала является сценой-реконструкцией, в которой собраны разбросанные по периоду XVIII — начала ХХ века бальные истории Перми. Среди участников этого эпизода — князь П. А. Вяземский, посетивший Пермь, дочь губернатора Модераха Софья Карловна Певцова, губернатор Лашкарёв, учитель Фирсов, гимназист Серёжа Дягилев.

Авторы сценария Пушкинского бала долго работали с историческими источниками, фотоматериалами, художественной и краеведческой литературой.

Фото: МАОУ СОШ №9 им. Пушкина

Главное действие бала, конечно, связано с танцами. Многие из них были реконструированы в советские времена по специальному решению правительства и активно использовались, например, на школьных балах в ХХ веке.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться