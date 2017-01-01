Пермяки взяли «бронзу» на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пермская спортивная пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевала бронзовую медаль на завершившимися 4 февраля первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Тем самым они гарантировали себе путёвку на чемпионат мира.

Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга, «серебро» также досталось петербуржцам — Полине Костюкович и Дмитрию Ялину.

Эти три пары представят Россию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который пройдёт в хорватском Загребе с 4 по 10 марта.

«Мы тренируемся по шесть часов в день шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Чтобы достичь высоких результатов, нужно любить своё дело», — сказала после победы Аполлинария Панфилова.

Напомним, первые места в других дисциплинах взяли исключительно москвичи. Так, победителями в соревновании танцевальных пар стали Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Лучшей среди девушек-одиночниц стала Александра Трусова, а среди юношей — Даниил Самсонов.