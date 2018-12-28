Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 5 февраля

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Рекламная пустота. Пермские компании уступили рекламные места конкурентам из Казани и Москвы.

Симон Кордонский: Основа стабильности России — грызня всех со всеми за ресурсы. Заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ — о том, как устроено российское общество и что для нас означает коррупция.

За выдающиеся дела. Началось выдвижение кандидатур на Строгановскую премию.

«Священный Грааль» криптовалют. В Перми прошла девятая международная конференция по финансовым рынкам Perm Winter School.

Егор Ельчин: Вопрос по краудфандингу для Перми закрыт. Куратор «Школы краудфандинга» сайта planeta.ru — о том, какие идеи собирали больше всего денег, сколько проектов проваливается и какую роль в модном явлении играет Пермь.

Временный проверенный. Яков Лузянин со второй попытки сохранил должность главы Осинского района.

Жизнь после кризиса. На рынке труда закончился период сокращений, но сильного роста зарплат не ожидается.

Кредиты от бедности. Банки планируют и дальше увеличивать объёмы кредитования.

Рынок одиночек. Спрос на рынке аренды жилья упал в разы и ушёл в интернет.

Эликсир музыки. В Театре кукол показывают «алхимический мюзикл».

Молекулярная кухня Курентзиса. Теодор Курентзис устроил Чайковский-марафон.

Концентрат дзена. Галерея «Уникум» представила любителям искусства новое имя.

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