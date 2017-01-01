Двое пермяков вышли в финал конкурса управленцев «Лидеры России»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пермяки Павел Шевченко и Снежана Кирпилева стали победителями полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Полуфинал проходил 2 и 3 февраля в Нижнем Новгороде и Самаре. Предварительно были отобраны 40 жителей Прикамья. Приехав в Нижний Новгород, каждый проходил контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По итогам к полуфинальным испытаниям были допущены 30 пермяков.

По результатам двух конкурсных дней из 348 участников приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов Приволжского федерального округа. Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6, Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, наш Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Снежана Кирпилева и Павел Шевченко совместно представили проект интеллектуальных турниров для воспитанников детдомов и школ-интернатов Прикамья. Соцпроект пермяков уже в этом году станет главным отборочным турниром к интеллектуальному кубку ПФО «Ума палата». Региональные соревнования планируется провести 12 февраля, а площадкой может стать «Фестивальный дом» на Пермской эспланаде.

Финал конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Отметим, что Снежана Кирпилева — единственная девушка, победившая в полуфинале ПФО. Финалисты получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в России, а победители конкурса — возможность работать с персональным наставником из числа лучших управленцев страны.



