Верещагинская ТИК отказала противникам объединения из Зюкайки в проведении референдума

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Территориальная избирательная комиссия Верещагинского района рассмотрела документы о регистрации инициативной группы по проведению референдума на территории Зюкайского сельского поселения о целесообразности его объединения с иными поселениями Верещагинского района. Представленный пакет документов был проанализирован совместно со специалистами Избирательной комиссии Пермского края. После чего было решено отказать в регистрации инициативной группы.

Дело в том, что 28 января Совет депутатов Зюкайского сельского поселения принял решение о противоречии инициативы действующему федеральному законодательству. В законодательстве чётко зафиксировано, что вопросы объединения муниципалитетов находятся в исключительной компетенции местных советов депутатов, не являются вопросами местного значения и, соответственно, не могут выноситься на референдум. Подобная юридическая позиция была выработана ещё в прошлом году избирательными комиссиями и судебными прецедентами в период объединения Беляевского, Казанского и Таборского послений в Оханский городской округ.

Напомним, в Верещагинском районе завершается процесс объединения поселений в единый городской округ. Соответствующие решения приняты на местном уровне, а текст законопроекта внесён в Законодательное собрание Пермского края.