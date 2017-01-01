Завтра в городском call-центре пройдёт прямая линия по приёму детей в первый класс

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Как сообщили в администрации Перми, во вторник, 5 февраля, с 11:00 до 12:00 пройдёт прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования Людмилы Сериковой.

Темой станут вопросы приёма детей в первый класс.

Телефон прямой линии: 2-059-059.

Приём заявлений от родителей будущих первоклассников в школах города стартовал 1 февраля. Ожидается, что в новом учебном году за парты сядут 15,2 тыс. первоклассников.

Приём заявлений в первые классы организован в 116 образовательных учреждениях. Кроме этого, первые классы будут открыты ещё в пяти частных школах. Если родители выбирают школу по месту регистрации, то с 1 февраля до 30 июня им необходимо прийти в школу с заявлением и получить расписку о приёме документов. В течение семи дней будет произведено зачисление. Узнать, за какой школой закреплён дом, можно на едином портале пермского образования, а также в районном отделе образования. Приём заявлений на свободные места стартует с 1 июля.

Дополнительную информацию о приёме детей в первый класс в конкретном образовательном учреждении можно будет получить в ходе единого дня открытых дверей. В связи с карантином его перенесли на 9 февраля.