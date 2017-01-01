Пермский край стал лидером по количеству автомобилей, приобретённых в кредит

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Фото: Константин Долгановский

По итогам 2018 года, 69,4% (23,3 тыс. единиц) новых автомобилей, приобретённых в Пермском крае, были куплены в кредит. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Этот показатель стал самым высоким среди всех регионов России. Следующим по объёмам автокредитования стали Башкортостан (66,4 %) и Челябинская область (63,1%). Меньше всего в кредиты автомобили покупали в Москве (27,2%).

Всего в прошлом году на территории Прикамья было приобретено 33,7 тыс. автомобилей. По объёму рынка это 12-й показатель в России. Больше всех автомобили традиционно покупали в Москве — 238,8 тыс., Московской области — 136,2 тыс., и Санкт-Петербурге — 111,9 тыс. Из соседних регионов Прикамье обошли Татарстан — 71,5 тыс., Башкортостан — 58,8 тыс., и Свердловская область — 52,5 тыс.

Всего в России было приобретено 1,6 млн автомобилей, из них в кредит — 49,03%.