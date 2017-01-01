Власти Перми планируют избавиться от киосков у ЦУМа

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Перекрёсток улицы Ленина и Комсомольского проспекта

Фото: Денис Камов

Власти Перми планируют демонтировать киоски напротив ЦУМа. Это необходимо в рамках объявленной ранее реновации Комсомольского проспекта. Такие планы были озвучены городскими чиновниками на одном из совещаний у губернатора Пермского края.

Убрать торговые павильоны как нестационарные объекты нет возможности — они давно признаны объектами капитального строительства. Предполагается, что демонтаж произведут после внесения изменений в Генплан Перми и их дальнейшего выкупа по рыночной цене.