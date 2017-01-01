Евгений Климов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

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Евгений Климов

Фото: Facebook

Прыгун с трамплина из Перми Евгений Климов в свой 25-й день рождения 3 февраля занял второе место на этапе Кубка мира в немецком городе Оберстдорфе.

По сумме двух попыток (220,5 м и 223,5 м) он уступил лишь одному из лидеров сезона, трёхкратному олимпийскому чемпиону Камилу Стоху. Третьим стал ещё один поляк — Давид Кубацки.

Напомним, у Климова в этом сезоне уже есть одна победа — на самом первом этапе Кубка мира в польской Висле.

В общем зачёте пермяк занимает пока 13-ю позицию, набрав 383 очка. Лидером Кубка мира является японец Рю Кабаяси (1333 очка). Тем не менее Климов является лучшим среди российских спортсменов: следующий по рангу россиянин Дмитрий Васильев расположился на 52-м месте.