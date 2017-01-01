Дуэт известных исполнителей даст концерт в Пермской филармонии

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Фото: Пермская краевая филармония

В четверг, 7 февраля, в 19:00 в Органном зале Пермской филармонии в концертной программе абонемента «Виват, ансамбль!», в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» при поддержке Министерства культуры РФ состоится концерт молодых солистов Московской государственной филармонии пианиста Филиппа Копачевского и скрипача Павла Милюкова — ярких представителей исполнительского искусства нового поколения.

По словам директора Пермской филармонии Галины Кокоулиной, «пермякам представляется эксклюзивная возможность услышать уникальный дуэт — Филипп Копачевский и Павел Милюков. Творческий тандем участвует во многих международных фестивалях, играет с выдающимися оркестрами и дирижёрами, активно гастролирует с концертами и мастер-классами в Европе, Америке, Японии. Музыканты чрезвычайно востребованы и в России, их концерты состоялись на крупнейших отечественных сценах — в Концертном зале им. Чайковского, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале Мариинского театра и других».

Краевая филармония вновь с большим удовольствием пригласила в Пермь молодых талантливых музыкантов, которые неоднократно бывали в нашем городе с серьёзными академическими программами и солировали с самыми престижными симфоническими оркестрами.

В этот раз они представят творчество композиторов-романтиков. Популярное произведение великого немецкого композитора Л. ван Бетховена, самая гармоничная из всех его сонат — Соната № 8 Соль мажор для скрипки и фортепиано, передающая все оттенки радости. Выдающийся образец французской камерной музыки — Соната для скрипки и фортепиано Сезара Франка. «Элегическая поэма для скрипки и фортепиано» одного из крупнейших скрипачей романтического направления бельгийца Эжена Изаи, произведение, захватывающее своей экспрессивностью, виртуозным блеском, яркостью музыкальных образов. Вдохновенные произведения великого польского романтика Фридерика Шопена — Полонез Аs-dur, Фантазия-экспромт, три Вальса, Колыбельная, сочетающие глубину и искренность чувств с изяществом и техническим совершенством.

Завершит концертный вечер «Фантазия на темы из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» для скрипки и фортепиано — необычайно популярное, обожаемое исполнителями и слушателями произведение, написанное Игорем Фроловым.

Павел Милюков родился в Перми, игре на скрипке обучался в детской музыкальной школе №1 у замечательного педагога — заслуженного работника культуры России Татьяны Аркадьевны Шевцовой. Сегодня он музыкант с мировым именем, имеет за плечами аспирантуру Московской консерватории и Университета музыки и драмы в Граце (Австрия). С 2012 года — солист Мoскoвскoй филармонии. Успешно выступает на крупнейших сценах мира. Входит в десятку лучших молодых скрипачей России. Павел Милюков — бронзовый призёр XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (Москва, 2015), а также лауреат многих других музыкальных конкурсов, в том числе имени Н. Паганини (2007), Д. Ойстраха (2008), А. Хачатуряна (2012). Играет на скрипке Гварнери Ex-Szigeti, любезно предоставленной одним из швейцарских фондов.

Филипп Копачевский — талантливый музыкант, безукоризненно владеющий роялем. Родился в Москве, учился в Центральной музыкальной школе. Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру в классе профессора С. Л. Доренского. Солист Московской филармонии. Лауреат самых престижных международных конкурсов, среди них — конкурс пианистов в Энсхеде (1-я премия, Нидерланды), Le Muse в Италии (I премия), имени Ф. Шуберта в Дортмунде (Германия). Стал одним из самых ярких участников на XIV Международном конкурсе имени П. И. Чаковского и был отмечен Ваном Клиберном как фаворит соревнования. Копачевский завоевал авторитет музыканта разностороннего творческого дарования. Музыкальные критики называют его одним из лучших отечественных пианистов XXI века, отмечая виртуозную технику, аналитически-глубокое проникновение в суть музыки, тонкий вкус и удивительный артистизм.

Источник — Пермская краевая филармония

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