В Перми проходит первенство страны по фигурному катанию среди юниоров
Для краевой столицы это самые статусные соревнования по фигурному катанию за много лет
На площадке спортивного комплекса им. Сухарева стартовало первенство страны по фигурному катанию среди юниоров. Участие в соревнованиях принимают 90 спортсменов. Пермский край представлен в соревновании спортивных пар.
Первыми в борьбу за медали вступили юноши. Ученик группы Этери Тутберидзе — фигурист Даниил Самсонов — лидирует после короткой программы. На втором месте — серебряный призёр юниорского финала Гран-при в Ванкувере Пётр Гуменник из Санкт-Петербурга, представляющий клуб Тамары Москвиной. Замыкает тройку спортсмен из ЦСКА, серебряный призёр юниорского чемпионата мира Артур Даниелян.
Среди девушек после короткой программы лидирует Алена Косторная. Анна Щербакова — вторая, Анастасия Тараканова — третья. Александра Трусова после первого вида — седьмая. Чемпионка мира среди юниоров допустила ошибку в каскаде, из-за чего потеряла баллы.
Победители юниорского финала Гран-при Софья Шевченко — Игорь Ерёменко лидируют после ритмического танца на первенстве России в Перми, опережая бронзовых призёров юниорского чемпионата мира и серебряных призёров финала Гран-при Арину Ушакову — Максима Некрасова и бронзовых призёров юниорского финала Гран-при Елизавету Худайбердиеву — Никиту Назарова, которые занимают второе и третье места после первого вида.
Сегодня, 4 февраля, состоятся завершающие выступления первенства и награждение победителей.