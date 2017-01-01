В Перми проходит первенство страны по фигурному катанию среди юниоров Для краевой столицы это самые статусные соревнования по фигурному катанию за много лет

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Фото: Константин Долгановский

На площадке спортивного комплекса им. Сухарева стартовало первенство страны по фигурному катанию среди юниоров. Участие в соревнованиях принимают 90 спортсменов. Пермский край представлен в соревновании спортивных пар.

Первыми в борьбу за медали вступили юноши. Ученик группы Этери Тутберидзе — фигурист Даниил Самсонов — лидирует после короткой программы. На втором месте — серебряный призёр юниорского финала Гран-при в Ванкувере Пётр Гуменник из Санкт-Петербурга, представляющий клуб Тамары Москвиной. Замыкает тройку спортсмен из ЦСКА, серебряный призёр юниорского чемпионата мира Артур Даниелян.

Среди девушек после короткой программы лидирует Алена Косторная. Анна Щербакова — вторая, Анастасия Тараканова — третья. Александра Трусова после первого вида — седьмая. Чемпионка мира среди юниоров допустила ошибку в каскаде, из-за чего потеряла баллы.

Победители юниорского финала Гран-при Софья Шевченко — Игорь Ерёменко лидируют после ритмического танца на первенстве России в Перми, опережая бронзовых призёров юниорского чемпионата мира и серебряных призёров финала Гран-при Арину Ушакову — Максима Некрасова и бронзовых призёров юниорского финала Гран-при Елизавету Худайбердиеву — Никиту Назарова, которые занимают второе и третье места после первого вида.

Сегодня, 4 февраля, состоятся завершающие выступления первенства и награждение победителей.

Фото: Константин Долгановский