Победитель аукциона на замену лифтов в домах Прикамья уклонился от подписания контракта Теперь Фонд капремонта планирует подписать договор с «Первой лифтовой компанией»

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В пятницу, 1 февраля, Фонд капитального ремонта Пермского края признал ПАО «Карачаровский механический завод» (Москва) уклонившимся от заключения договора на оценку технического состояния, разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по замене лифтового оборудования в домах Пермского края. И теперь Фонд капремонта собирается передать антимонопольщикам сведения об уклонении Карачаровского механического завода от заключения контракта, чтобы те включили его в Реестр недобросовестных подрядных организаций.

До этого завод дважды предоставлял в фонд банковскую гарантию на 70,7 млн руб. (эти деньги нужны на обеспечение договора). Первую банковскую гарантию не приняли, так как у выдавшего её банка 25 января отозвали лицензию. В связи с этим 29 января завод получил новую гарантию уже в другом банке. Но её тоже признали несоответствующей, так как банк не внёс вовремя данные о гарантии в Реестр банковских гарантий.

Теперь договор на замену лифтов планируют подписать с участником, получившим второе место, — ООО «Первая лифтовая компания» (Москва). Стоимость контракта в этом случае составит не 700,5 млн, а 704 млн руб. Подрядчик должен за 365 дней с даты заключения договора заменить в 105 домах Пермского края 299 устаревших лифтов.

Отметим, торги на замену лифтов проводились дважды, и победителем первого аукциона была именно «Первая лифтовая компания». Тогда ФАС России отменила его результаты, так как конкурсная комиссия неправомерно отказала ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Мосрегионлифт» в участии в торгах.