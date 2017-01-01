ЕР выступила против отмены льгот для врачей и учителей на селе

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Партия «Единая Россия» выступила с требованиям пересмотреть положения плана Министерства экономического развития РФ по оптимизации на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ, которые отменяют право сельских педагогов и медиков на компенсацию расходов на коммунальные платежи.

Алёна Аршинова, депутат Госдумы от партии «Единая Россия»:

— Учителя и так работают в очень непростых условиях, поэтому прежде всего необходимо направлять усилия на улучшение условий труда педагогов, принимать дополнительные меры их поддержки, в том числе по повышению их заработной платы, профессиональной реабилитации, оздоровлению. Мы считаем недопустимыми любые предложения, которые ведут к ухудшению условий труда учителей, и призываем все органы власти работать сообща над системным улучшением условий труда педагогов.

Координатор партпроекта «Здоровое будущее», председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов направит запросы в Минэкономразвития и Министерство здравоохранения РФ для подтверждения их позиции по данным изменениям в законодательство.

Напомним, на сайте Минэкономразвития опубликован план по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти субъектов РФ, которым корректируются положения федерального законодательства, регулирующие право сельских педагогов на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, попросту исключив эти льготы из Закона «Об образовании в РФ».

Отмена федеральных льгот учителям на селе предлагается «в связи с ранее принятыми решениями по повышению оплаты труда педагогических работников». Кроме того, следует из всё того же плана инвентаризации законодательства, проработан вопрос об исключении аналогичной меры социальной поддержки и в отношении медицинских работников.

Источник — пресс-служба «Единая Россия»