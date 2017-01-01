Открылась продажа авиабилетов из Перми в южные регионы России

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в пермском аэропорту, в рамках весенне-летнего расписания открылась продажа билетов на прямые регулярные рейсы из Перми в Анапу, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Рейсы будут выполняться тремя российскими авиакомпаниями: NordWind, RedWings и «Победа».

Авиакомпания «Победа» предлагает совершить прямой перелёт в Сочи с апреля до октября три раза в неделю. В Анапу российский лоукостер будет летать с июня до августа четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, и субботам.

С началом действия весенне-летнего расписания «Победа» возобновит маршрут до Минеральных Вод. В Ставропольский край первые пассажиры смогут отправиться в конце апреля по средам и воскресеньям. Все рейсы «Победа» будет выполнять на самолётах Boeing 737.

Прямой перелёт в Симферополь запланировали сразу две авиакомпании. RedWings начнёт выполнять рейсы в Крым со 2 июня до 26 октября по четвергам и воскресеньям на воздушном судне Аirbus-321. Также со 2 июня рейсы в Симферополь запланировала авиакомпания NordWind. «Северный ветер» планирует вылетать из международного аэропорта Пермь на Крымский полуостров по вторникам и воскресеньям на самолётах Boeing 737.

Стоимость билетов в зависимости от направления — от 3999 руб. в одну сторону. Узнать актуальное расписание можно на сайте международного аэропорта Пермь, а приобрести билеты — на сайтах авиакомпаний и в авиакассах.

В 2018 году в период действия летнего расписания пассажиропоток международного аэропорта Пермь на курорты российского юга преодолел отметку 115 тыс. человек. Самым популярным маршрутом стал город Сочи, пассажиропоток в этом направлении достиг 50 тыс. человек.

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