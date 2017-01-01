«Парма» проиграла «Нижнему Новгороду», ведя в счёте 17 очков

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл шестой матч Единой лиги ВТБ подряд. На этот раз пермяки уступили «Нижнему Новгороду» — 80:85. Поражение тем более обидно, что по итогам первой трети матча «Парма» крупно вела в счёте.

Хотя первая треть матча осталась полностью за пермяками, почти все броски достигали цели, в начале второй четверти отрыв в счёте в пользу «Пармы» достиг 17 очков, и, казалось, долгожданная победа неминуема. Но гости проявили характер и сумели переломить ход встречи в свою пользу.

Третья четверть оказалась критической для нашей команды — хозяева смогли набрать всего 11 очков, а нижегородцы только и делали, что отрывались в счёте. Дело «запахло» разгромом уже со стороны гостей, трио Стребков — Бабурин — Перри полностью доминировало на площадке. Однако заключительная четверть прошла в ровной борьбе. Пермяки сумели сократить отставание, и это единственный положительный момент, который можно занести им в актив по итогам матча.

«Парма» проигрывает в чемпионате шестой матч подряд, а «Нижний Новгород», наоборот, одерживает шестую победу в семи матчах.

Самые результативные в составе «Пармы»: Эйгирдас Жукаускас (21 очко), Рашард Келли (19 очков + 8 подборов).

Николайс Мазурс, главный тренер «Пармы»:

— Очень обидное поражение после хорошего начала игры. К сожалению, в ответственные моменты и те моменты, когда навязывалась физическая борьба, команда не смогла совладать с давлением. Не хватило характера перебороть себя после нескольких неудач и ошибок. Также очень жаль, что до матча выпал наш второй разыгрывающий, который не тренировался и играл не в полную силу, а также Иван Лазарев, о болезни которого мы узнали утром. Если в целом рассматривать игру с «Нижним Новгородом», то нам не хватило сил в борьбе под кольцом соперника, мы физически уступили в этом моменте, как следствие — пробежки, упущенные мячи, смазанные броски из-под кольца.

Следующий матч «Парма» проведёт в ближайшую пятницу, 8 февраля, но уже в рамках Кубка России. В полуфинальном матче, который состоится в Нижнем Новгороде, она сразится с БК «Новосибирск».

Ближайший домашний матч пройдёт в УДС «Молот» 15 февраля. В рамках Единой лиги ВТБ пермяки примут лидера сезона — московский ЦСКА. Начало игры — в 19:30.





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