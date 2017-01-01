«ЛУКОЙЛ» подписал соглашение о сотрудничестве с главами 25 территорий Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба предприятия

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы 25 территорий региона обозначили совместные планы на 2019 год в рамках сотрудничества между компанией «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем.

Представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы 25 муниципальных районов, в которых работают нефтяники, подписали соглашение о взаимодействии на 2019 год. В документе о сотрудничестве обозначен ремонт 12 учреждений образования, строительство и реконструкция 12 спортивных объектов и 10 учреждений культуры. Будет продолжена большая работа по проекту создания комфортной городской и сельской среды. К концу года преобразится парковая зона в Красновишерске, будут облагорожена ещё одна площадь в Чернушке и благоустроены излюбленные места отдыха жителей трёх сёл в Краснокамском, Сивинском и Соликамском районах.

«Совместная деятельность глав муниципалитетов, краевой власти и компании «ЛУКОЙЛ» — это традиция, проверенная временем, и сотни успешных проектов. Новый, 2019 год начался под эгидой 90-летия пермской нефти. Уверен, он даст новый импульс нашей работе», — отметил Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Свердловской области.

Всего в юбилейном году пермские предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» выделяют 820 миллионов рублей на развитие социальной сферы региона. В центре краевой столицы будет открыт памятник первооткрывателю пермской нефти П. И. Преображенскому, автопарк территорий деятельности «лукойловцев» пополнится современными автомобилями скорой помощи, а также будет сохранён заданный губернатором ориентир по газификации населённых пунктов.

Фото: пресс-служба предприятия

В рамках Года театра, объявленного Президентом России, пермские нефтяники продолжают традиционные проекты в поддержку искусства: «Театры малым городам» и «Музыкальная планета». Артисты Пермского театра юного зрителя, Театра-Театра, оперы и балета, «Гистриона» отправятся на гастроли по отдалённым сёлам и малым городам Пермского края и дадут более 130 спектаклей и концертов.

Источник — пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»