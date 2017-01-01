В Перми началось обследование жилого дома, где обрушились перекрытиям

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Эксперты ПНИПУ и ОАО «ВерхнекамТИСИз» приступили к геологическим изысканиям и инструментальному обследованию жилого дома по адресу ул. Революции, 3/1.

Напомним, на минувшей неделе на техническом этаже многоквартирного жилого дома обрушилась часть конструкции, после чего было принято решение об эвакуации жильцов.

В минувший вторник специалисты пермского политеха провели обследование конструктивных элементов здания. С 1 февраля к работам на доме подключились и представители ОАО «ВерхнекамТИСИз». Заказчиком аварийно-восстановительных работ на объекте определен городской департамент ЖКХ.

Сейчас подрядчик готовит строительный материал для работ в доме. Демонтаж рухнувших конструкций будет проводиться при тесном взаимодействии со специалистами службы спасения.

Также администрация Свердловского района совместно с с экспертами ПНИПУ проверит несколько квартир, заявки на обследование которых оставили их собственники. В восьми квартирах на двух верхних этажах дома, расположенных под технологическим помещением, будут проведены работы по установке разгружающих конструкций.

Отметим, ранее городские власти сообщали, что в свои квартиры жильцы дома по ул.Революции, 3/1 смогут вернуться не ранее, чем через полтора месяца.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться