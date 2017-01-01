Ремонтом дороги Фоки — Уральское — Камбарка займётся ООО «Дорос»

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Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края определило подрядчика на выполнение работ по ремонту региональной дороги Фоки — Уральское — Камбарка. Через неё осуществляется межрегиональная связь между Пермским краем и Удмуртией.

По итогам конкурсных процедур победителем признано ООО «Дорос». Цена договора — чуть более 66 млн руб. Работы должны быть завершены до конца 2019 года.

Подрядчику предстоит провести расчистку откосов и полосы отвода от кустарника и мелколесья, выравнивающее фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части и съездов; восстановление дренажных устройств в обочинах дороги; укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона; укрепление обочины.

В ходе ремонта также заменят 686 м повреждённого барьерного ограждения на новое оцинкованное, а также 204 дорожных знака. Кроме того, будет установлено 12 дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной основе с указанием населённых пунктов и нанесено более 3 тыс. кв. м дорожной разметки.