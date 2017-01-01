В Заксобрание внесли законопроект о создании Суксунского городского округа

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Вчера, 31 января, Земское собрание Суксунского района внесло в краевой парламент законопроект о создании Суксунского городского округа путём объединения Сунсуна и сельских поселений района.

Законопроект планируется принять сразу в двух чтениях на февральском пленарном заседании Заксобрания.

Отметим, также на февральской «пленарке» депутаты рассмотрят законопроекты о создании Осинского, Чернушинского и Верещагинского городских округов.