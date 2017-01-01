Дума Краснокамска окончательно отменила зарплату для своего председателя

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Фото: Григорий Соловьёв

На состоявшемся сегодня, 1 февраля, заседании думы Краснокамского городского округа депутаты приняли поправки в устав района, суть которых — исключение возможности работы председателя на постоянной основе, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, в результате голосования 9 сентября 2018 года в Пермском крае были образованы шесть новых муниципальных образований. Городские округа были созданы на базе Краснокамска, Чайковского, Кизела, Гремячинска, Горнозаводска и Оханска.

Во всех территориях, кроме Краснокамска, были приняты решения о работе председателей представительных органов без дополнительной оплаты.

В Краснокамске спикером думы избран бывший замглавы Краснокамского района Юрий Трухин. Ранее, осенью 2018 года, депутаты думы утвердили решение о постоянной основе для работы спикера. Однако в декабре 2018 года отменили зарплату, а теперь внесли и соответствующие изменения в устав городского округа. За это решение проголосовали 19 депутатов при одном воздержавшемся.

По словам секретаря Краснокамского местного отделения партии «Единая Россия» Антона Максимчука, решению думы предшествовало заседание фракции «Единая Россия». Все члены фракции единогласно поддержали внесение изменений в устав.

«Ранее по этому вопросу были разногласия. Но на фракции было решено, что средства, которые были запланированы на зарплату спикеру, а это более 1 млн руб. в год, правильнее будет направить на решение проблем городского округа», — добавил Антон Максимчук.