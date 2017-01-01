Подрядчики по уборке снега будут работать в усиленном режиме до конца следующей недели

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в городской администрации, в ночь с 31 января на 1 февраля в Перми выпало 7 мм осадков, что соответствует 20 см свежевыпавшего снега.

На оперативном штабе по благоустройству под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова подвели итоги работы подрядных организаций в ночь на пятницу и дали задания на выходные. В период снегопада с привлечением дополнительных ресурсов при уборке работают порядка 380 единиц. Это рекордное количество. Пересменка звеньев проводится «на местах», без выезда на базу.

В прошедшую ночь с улиц города вывезено около 3 тыс. кубометров снега, с начала зимнего содержания вывезено более 388,5 тыс. кубометров снега. При таких погодных условиях подрядчики сосредоточены на прочистке улиц. Массовая вывозка собранного в валы снега будет производиться в выходные после окончания снегопада.

В настоящее время подрядчики должны обеспечить там, где нужно, своевременную обработку дорог противогололёдными материалами с последующим прометанием, отработать на очистке пешеходных дорожек и заездных карманов общественного транспорта. Администрация Свердловского района должна обратить особое внимание на уборку улицы Героев Хасана, Комсомольского проспекта, администрация Индустриального района — на шоссе Космонавтов, улицы Мира, Карпинского, администрация Ленинского района — на подъёмах и спусках улиц 25-го Октября, Максима Горького, Островского.

В усиленном режиме подрядчики должны отработать до конца следующей недели. После снегопада в Перми ожидается понижение температуры. Следующий подобный снегопад ожидается в ночь с 5 на 6 февраля.