Трогонтериевый слон: show must go on Пермский краеведческий музей представил музыкальный взгляд на палеонтологические раскопки

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Фото: Пермский краеведческий музей

О раскопках древнего обитателя Прикамья — трогонтериевого слона — написано много статей, сняты фильмы. Теперь о том, как идёт жизнь экспедиции в Оханском районе, спел «оперу-бардоперу» «Трогонтериевый слон — суперкости» пермский музыкант Константин Завалин в сопровождении «Оркестра звериного стиля». Летом 2018 года он принимал участие в раскопках трогонтериевого слона.

Константин Завалин, музыкант, автор «оперы-бардоперы» «Трогонтериевый слон — суперкости»:

— Идея «оперы-бардоперы пришла довольно давно, года три назад. Я не мог её реализовать, потому что мне нужен был «живой» материал. В прошлом сезоне я съездил с ребятами в экспедицию, отработал сезон, набрал для себя всю необходимую информацию и буквально за месяц всё написал. Во время экспедиции я ходил на раскоп не только с лопатой, но ещё и с диктофоном. Записывал некоторые фразы, комментарии к каким-то эпизодам, которые случались стихийно на раскопе. Там происходит особенная, интересная жизнь.

«Опера-бардопера» — это не жанр. Это такая шутка. Мы — ребята с юмором, и, поскольку среди песен, которые входят в историю под названием «опера-бардопера», есть вещи, стилистически схожие с жанром авторской песни, я решил назвать своё сочинение «опера-бардопера».

Новый формат интерпретации палеонтологического наследия вызвал интерес. В день премьеры в Музее пермских древностей, где и так всегда много посетителей, было особенно многолюдно. Послушать музыкальные истории о раскопках «старого, уставшего» слона пришли и те, кому тема палеонтологии близка, и те, кто очень далёк от всего этого.

Сергей Островский, сотрудник Пермского краеведческого музея, участник раскопок трогонтериевого слона:

— Получается, что мы внутреннюю историю музея разворачиваем в сторону широкого зрителя. «Опера-бардопера» — один из вариантов сделать непонятную тему более доступной: начинаются вопросы, появляется интерес. По сути, это встреча с участниками экспедиции, но в стихах и под музыку.

Фото: Пермский краеведческий музей

Бардопера «Трогонтериевый слон — суперкости» — десять музыкальных историй из жизни экспедиции. Персонажи списаны с реальных участников раскопок. Так, в «Профессоре» легко угадывается научный руководитель экспедиции Пермского краеведческого музея Евгений Мащенко, «Татьяна Петровна», заботливо готовящая завтрак, — руководитель экспедиции Татьяна Вострикова, «Завхоз», считающий гвозди и баллоны с монтажной пеной, — заведующий отделом социокультурной деятельности музея Сергей Островский.

Пермский краеведческий музей совместно с музыкантами уже приступил к созданию студийной записи бардоперы, и, возможно, диски вскоре появится в кассах музея. Снова услышать её в живом исполнении «Оркестра звериного стиля» и Константина Завалина пермяки смогут в марте.