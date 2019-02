Проект Пермского краеведческого музея признали одним из лучших в стране

Фото: Пермский краеведческий музей

Экспертный совет программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина признал проект Пермского краеведческого музея «Добро пожаловать в Антропоцен!» одним из лучших реализованных проектов — победителей конкурса 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Из 18 музеев, получивших гранты фонда в 2017 году, 14 успешно завершили свои проекты и претендовали на звание «лучший реализованный». Помимо формальных критериев эксперты учитывали инновационность идеи, нестандартный подход к решению выбранных задач, вовлечённость местных сообществ, возникновение в ходе реализации новых, в том числе межсекторных и межрегиональных, партнёрств. Ещё одним важным критерием была возможность использования выбранных методов музеями других профилей и в других регионах.

В ходе проекта «Добро пожаловать в Антропоцен!», пересматривающего экологические подходы к музейной работе, впервые приглашены учёные и художники в формате арт-резиденций и научных резиденций. В результате создана новая коллекция «насекомых антропоцена» — проект The Permian Collection приглашённого художника Акселя Страшного, серия фотографий зоологического хранения «Диорамы в Пермском краеведческом музее» (Dioramas of the Permian Museum) Акселя Страшного. Пермский художник Пётр Стабровский представил визуальное исследование хранений естественно-исторических коллекций в проекте Frame for. Кроме того, созданы мини-выставки в фондохранении музея и проведён экологический аудит двух подразделений музея, данные которого будут учтены при среднесрочном планировании деятельности музея.

С результатами проекта можно ознакомиться на сайте «Привет, Антропоцен!»

Лучшие реализованные проекты будут представлены на форуме «Музейный гид» — ежегодном событии фонда, где станут участниками экспозиционной и образовательной программы.

Авторами лучших реализованных проектов стали:

— Патимат Аликсандриева, «Царская поляна. Арт-Гуниб», Гунибский краеведческий музей, Республика Дагестан;

— Юлия Глазырина, «Добро пожаловать в Антропоцен!», Пермский краеведческий музей, Пермь;

— Надежда Пантюлина, «Засушенному — верить», Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева, Москва;

— Марина Рупасова, «Ижевский Декалог», Выставочный центр «Галерея», Ижевск;

— Евгений Стрелков, «БиоАртЛаб», Нижегородский исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород;

— Ольга Юрицына, Ab Ovo, Зоопарк, Калининград.