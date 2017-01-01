В Перми стартовала благотворительная акция «Умножай любовь» Она приурочена ко Дню детей, больных раком, и направлена на помощь и поддержку тяжелобольных детей Прикамья

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Фото: Фонд «Берегиня»

Сегодня, 1 февраля, стартовала благотворительная акция «Умножай любовь», инициированная благотворительным фондом «Берегиня».

Акция приурочена ко Дню детей, больных раком (15 февраля), и направлена на помощь маленьким прикамцам, страдающим тяжёлыми заболеваниями. Каждый желающий может приобрести значок в форме сердца за благотворительное пожертвование от 100 руб.

Сделать это можно в офисе фонда по адресу Пермь, ул. Стахановская, дом 18, офис 27. Кроме того, умножить добро можно и по другим адресам, которые указаны на официальном сайте фонда.

В прошлом году в рамках акции удалось собрать 253 тыс. руб. Эти средства помогли оплатить лечение для восьми детей. Кроме того, часть средств направили на реабилитацию детей, уже прошедших медицинские процедуры.

Давайте поможем детям и умножим любовь вместе!