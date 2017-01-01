Пермяки смогут следить за состоянием региональных дорог через интернет

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В четверг, 31 января, на заседании правительства Пермского края обсудили содержание региональных дорог в зимний период. Открывая обсуждение вопроса, губернатор региона Максим Решетников отметил, что сегодня в ведении краевых властей более 3,3 тыс. км региональных дорог.

Выстроено оперативное взаимодействие как с подрядчиками, ответственными за содержание дорог, так и с полицией и с МЧС. В регионе развиваются каналы обратной связи с жителями края — свои замечания по содержанию дорог можно опубликовать в том числе на портале «Управляем вместе».

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— При этом важно держать на контроле текущее содержание дорог вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся. А вопросы содержания дорог — это не только уборка снега на трассах и тротуарах, борьба с гололедицей в наших городах и посёлках. В этом году у нас есть новация в этой сфере. Мы создаём новую аналитическую систему управления дорогами и транспорта: в неё мы интегрируем систему фотовидеофиксации, навигационное оборудование, в том числе на коммунальной технике. В результате появится единая площадка, которая должна сделать в конечном итоге работу дорожников, на первом этапе, а после и коммунальных служб, и техники по вывозу мусора максимально прозрачной.

По словам губернатора, жители смогут следить за содержанием и ремонтом дорог через интернет.

Сейчас система работает в тестовом режиме, но через 7—10 дней результаты работы системы будут предоставлены жителям края, и все смогут посмотреть, где снег убран, где не убран, кроме того, платформа позволит открыть доступ к средствам фотовидеофиксации и метеостанциям. Глава региона поставил задачу региональному минтрансу первый этап внедрения этой системы завершить уже в текущем году.

В оперативном управлении КГБУ «УАДиТ» по состоянию на 1 января 2019 года находится более 3,4 км региональных автомобильных дорог, в том числе более 2,6 тыс. км — с асфальтобетонным покрытием. На их содержание в 2019 году из бюджета Пермского края выделено 2,05 млрд руб. Это больше, чем в 2017-м (1,73 млрд руб.) и в 2018-м (1,85 млрд руб.).

Источник — пресс-служба правительства Пермского края