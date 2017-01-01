Связисты подхватили популярный флешмоб

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1 февраля 2019 года. Десять лет назад пермяки делились фото с друзьями по Bluetooth, не следили за флешмобами, старались уложиться в пятисекундный разговор и 60 символов в SMS, чтобы сэкономить.Такой информацией поделились связисты, присоединившись к популярному Instagram-челленджу.

За 10 лет жители региона стали в 4 раза меньше говорить по телефону, зато начали скачивать в интернете в 200 раз больше информации. При этом стоимость услуг связи за это время снизилась в 5 раз, а вот цена самого популярного смартфона выросла на 50%.

«Десятилетие — огромный промежуток времени для отрасли. Если раньше мобильный телефон был элементом успешности и по нему иногда звонили, то сегодня смартфоны — важная часть жизни абонентов. Пермяки не ограничивают своё время в онлайне: звонят в мессенджерах, оплачивают услуги, решают бизнес-задачи, покупают билеты, заказывают столики в ресторане из любой точки с помощью одного гаджета. Чтобы оправдать эти ожидания, наша компания за 10 лет выросла от сетей 2G до самого быстрого 4G-интернета в стране», — рассказывает директор Пермского отделения «МегаФона» Пётр Козловский.

Флешмоб под названием #10yearschallenge набрал в Instagram уже 3 млн публикаций. А количество участников в Пермском крае превысило 2000 человек. Местное интернет-сообщество активно обсуждает, как изменились известные пермяки: актриса Екатерина Шпица, комики Гавриил Гордеев и Олег Верещагин, Андрей Ширман (DJ Smash), депутат Госдумы Игорь Сапко.

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