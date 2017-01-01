В Березниках переселенцы начали заселяться в ещё один дом микрорайона «Любимов»

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Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Как сообщили в министерстве строительства и архитектуры Пермского края, в Березниках началось заселение ещё одного дома жилого комплекса «Любимов». В 18-этажный дом на ул. Дощеникова, 7 площадью 16,6 тыс. кв. м переедут 376 семей.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— Строятся не только дома, но и другая инфраструктура: дороги, необходимые газовые подстанции, канализация. Особое внимание уделяется и социальной инфраструктуре: уже введён новый детский сад, строится новая школа, модернизируется поликлиника в городе Березники, также на территории микрорайона будет организован участковый пункт полиции.

И. о. руководителя АО «Корпорация развития Пермского края» Павел Жиделев отметил, что все недочёты, на которые жильцы обратят внимание в ходе осмотра квартир, будут устранены в течение недели.

Отметим, в микрорайоне «Любимов» уже построено 11 многоквартирных домов. На сегодня новоселье в новостройках отметили порядка 4 тыс. человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 года в ЖК «Любимов» будут возведены дома на 6 тыс. новых квартир, куда смогут переехать более 14 тыс. человек.

Ход строительства нового микрорайона находится под контролем аппарата полномочного представителя президента в ПФО и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии. Проект финансируется из бюджета Пермского края, федерального бюджета и средств ПАО «Уралкалий». Общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.