«Пермские моторы» — 85 лет в истории города

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В далёком 1923 году исчезла Пермская губерния. Появилась новая гигантская территориальная единица — Уральская область со столицей в Екатеринбурге. Именно в тот год в журнале «Экономика», который издавался профессурой Пермского университета, появилась пророческая статья. Некто инженер В. Григорьев писал: «Разработка алюминия на Урале даст возможность развитию в Перми новой отрасли металлопромышленности — постройки авиационных моторов…»

Фото: Денис Накаряков

А в 1934 году из Перми уже раздавался непрекращающийся гул — звуки первого работающего авиамотора. Здесь появилось предсказанное десятилетием раньше предприятие — моторо­строительный завод №19. Пермские моторы начали поднимать в небо не только краснозвёздные самолёты, но и статус Перми. Уже в 1938 году была образована Пермская область. Возглавил её Н. И. Гусаров — авиатор по образованию.

Дата рождения завода установилась со времён Солдатова — 1 июня 1934 года. Согласно приказу легендарного директора военного времени, 1 июня 1944 года впервые состоялся «День десятилетника»: в этот день были награждены все, у кого непрерывный стаж работы на заводе достиг 10 лет.

Именно в 1934 году первый директор предприятия Иосиф Побережский с командой специалистов моторного дела возглавили только что построенное за южной окраиной Перми высокотехнологичное предприятие. Согласно заключённому годом ранее соглашению с американской фирмой «Кертисс-Райт», в Пермь была перенесена технология производства новейшего мотора «Райт Циклон».

Летом 1934-го были собраны 50 первых двигателей из американских комплектов. В 1935 году все основные детали двигателя, названного М-25, были уже свои, пермские. Вместо 500 моторов завод изготовил на сто больше, за что получил почётное имя Сталина. В 1936-м выпуск составил более 1700 моторов. Завод №19 первым из всех уральских предприятий был награждён орденом Ленина.

Несмотря на то что заводу в этом году исполняется 85 лет, он, как и на этапе своего становления, является одним из передовых предприятий отрасли. У «Пермских моторов» есть перспективный продукт, за развитием которого следят не только в нашей стране, но и за рубежом. Это авиационный двигатель пятого поколения ПД-14, который в конце 2018 года получил сертификат типа Росавиации. В настоящее время в «ОДК-Пермские моторы» началось серийное производство этого двигателя. Планируется, что в этом году пермские двигатели поднимут в небо новый российский лайнер МС-21.

Ещё одна веха для «Пермских моторов» — выпущенная в сентябре 2018 года тысячная газотурбинная установка промышленного применения. С начала 1990-х годов предприятие производит ГТУ мощностью от 2,5 до 25 МВт, которые эксплуатируются в составе компрессорных станций на стратегических магистральных газопроводах «Газпрома» Бованенково — Ухта, Ухта — Торжок, «Северный поток», «Сила Сибири».

За эти 85 лет у завода было множество взлётов и крутых виражей, но неизменным остаётся одно — профессионализм моторостроителей, их самоотдача, ответственность и верность любимому делу.

«Завод — это прежде всего люди. Поэтому в юбилейный год мы приняли решение сделать акцент на программах развития персонала, на улучшении условий труда наших сотрудников, — говорит управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов. — Связь завода и города была всегда: предприятием построено большинство объектов культуры и досуга— это и ДК им. А. Г. Солдатова, и стадион «Звезда», и бассейн «БМ». В 1950-х годах был отреставрирован Театр оперы и балета. Благодаря заводу появились целые микрорайоны: Крохалева, Краснова, Зелёное Хозяйство, Тихий Компрос и другие. В Перми много улиц, названных именами знаменитых моторостроителей и лётчиков: Соловьёва, Швецова, Солдатова, Гатауллина… Есть и улица Моторостроителей. А пять лет назад перед «Пермскими моторами» появился монумент «МиГ на взлёте». Сейчас это одно из любимых мест для прогулок жителей и гостей города. Этой зимой здесь впервые открылся каток, куда ежедневно приходит от 300 до 500 человек».