Егор Ельчин: «Вопрос по краудфандингу для Перми закрыт» Куратор «Школы краудфандинга» сайта planeta.ru — о том, какие идеи собирали больше всего денег, сколько проектов проваливается и какую роль в модном явлении играет Пермь

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Фото: Арсений Плешаков

— Расскажите, когда вообще возник краудфандинг.

— На самом деле краудфандинг в России существует давно. Первым известным краудфандинговым проектом можно считать сбор народных средств на памятник Минину и Пожарскому, установленный на Красной площади (отливался и устанавливался с 1812 по 1818 год. — Ред.). Потому что краудфандинг не просто подразумевает сбор средств «с миру по нитке», а предполагает какой-то бонус, вознаграждение за это. Памятник отливался за счёт казны, а постамент появился как раз благодаря взносам. И имена людей, которые вносили деньги, указаны на постаменте.

А если говорить о современной форме краудфандинга, то он появился примерно в 2010 году в США. Площадкой стал сайт pledgemusic, который создавался как финансовая поддержка музыкантов. Первый, ещё «не санкционированный» краудфандинговый проект был у британской группы Marillion. Он был инициирован поклонниками группы, которые захотели выпускать концертные альбомы, хотя группа выпускала только официальные студийные альбомы (также поклонникам этой группы принадлежит первый краудфандинговый опыт сбора средств на организацию концертного тура. — Ред.).

Затем появилась платформа kickstarter, которая фактически инициировала краудфандинговый бум по всему миру. И в июне 2012 года он докатился до России, где появилась первая российская платформа — planeta.ru. Причём первый проект «планеты» был инициирован группой «Би-2» с выпуском альбома Spirit, и он собрал более 1 млн руб. Потому что одним из основателей платформы стал бас-гитарист группы Макс Лакмус. Поэтому можно сказать, что современный краудфандинг как в мире, так и у нас возник прежде всего как музыкальная история. Просто потому, что этой сфере проще всего в него «вписаться», с помощью краудфандинга ты ускоряешь записи песен. Затем всё это вышло за рамки музыки и захватило другие сферы.

— За эти шесть с половиной лет насколько развился краудфандинг в России? И много ли подобных платформ у нас?

— Основных игроков в России два — planeta.ru и boomstarter.ru. Многие авторы, попробовав реализовать свои проекты на этих ресурсах, зачастую продолжают их уже на своих сайтах. Но иногда появляются новые платформы, часть которых не выживает. Явление это популярно, но рынок не настолько конкурентен, и двух крупных платформ пока хватает.

— Объясните, зачем известным писателям и музыкантам эти платформы, если считается, что у них достаточно средств, чтобы «не просить у народа»?

— Во-первых, на этот вопрос хорошо ответил вокалист группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий. По его опыту, выпуск альбома обходится ровно в годовой концертный тур. Даже у больших артистов может не быть столько денег разом. Во-вторых, краудфандинг позволяет понять, насколько новый альбом востребован и в каком объёме его нужно выпускать. В-третьих, краудфандинг позволяет сократить дистанцию между автором и поклонником, сделать второго сопричастным к выпуску альбома. Это не только история про деньги. Да и не было ещё такого, чтобы артист не выпускал альбом на собранные деньги, а покупал себе новый автомобиль.

— Можете привести пример известной личности или группы с удачным краудфандинговым проектом?

— Очень много артистов успешно осуществили краудфандинговые проекты. Например, Евгений Гришковец, который запустил проект — концерт с группой «Бигуди», а затем выпускал видеоверсии своих спектаклей. Могу назвать имена Бориса Гребенщикова (на запись альбома в 2015 году собрал более 7 млн руб. — Ред.) и Константина Кинчева. Второй, кстати, до недавнего времени был рекордсменом российского краудфандинга с альбомом «Эксцесс» группы «Алиса». В 2016 году они заявили, что на его выпуск необходимо собрать 4 млн руб., а в итоге собрали 11,3 млн руб. Также можно назвать имя кинорежиссёра Виктора Гинзбурга, автора картины «Generation П», который собирал деньги на экранизацию романа Empire V (фильм должен выйти в этом году. — Ред.). В итоге он собрал более 9 млн руб.

Вообще весь музыкальный олимп, исключая эстраду, так или иначе был представлен в краудфандинговых проектах. Может быть, ещё исключая самостоятельные группы «ДДТ» и «Земфира».

— С известными авторами всё более-менее понятно — они были на слуху и до краудфандинга. А были ли примеры совершенно неизвестных авторов или групп, которые стали известными благодаря краудфандингу?

— Меня как сибиряка удивил тот факт, что около 700 тыс. руб. за два проекта собрала барнаульская группа «Шары», которую я знать не знал. Есть группа «Марлины» из Владивостока, которая благодаря краудфандингу стала известной не только у себя. На самом деле довольно сложно отслеживать всё это, потому что у нас более 4,5 тыс. успешных проектов.

— Пермь в этом явлении чем-то выделяется?

— Вообще необходимо сказать, что в 2015 году наблюдался бум уральского, и в том числе пермского, краудфандинга. Можно вспомнить краудфандинговые проекты — фестивали «После «Пилорамы» и «Мосты», документальный фильм «Пермь-36». Это и пермские уличные художники. Например, известный портрет Василия Каменского на фасаде одного из жилых домов (в микрорайоне Парковом. — Ред.) авторства Александра Жунёва. Особо нужно отметить самый последний известный пермский проект — документальный фильм «Медведи Камчатки» Ирины Журавлёвой, который только что выиграл национальную кинопремию «Золотой орёл». Средства на него также собирались на «планете», и в итоге вместо заявленных 2,5 млн руб. автор собрала 2,7 млн руб.

— Вы упомянули бум 2015 года. Это значит, что сейчас наблюдается падение?

— Нет. Скорее, наблюдается фиксация ситуации: количество проектов в год примерно одно и то же. Я бы сказал так: вопрос по краудфандингу для Перми закрыт. То есть существует достаточно людей, которые знают, что это такое. Регулярно появляются новые проекты. Достаточно сказать, что перед тем, как мы объявили, что едем в Пермь на мастер-классы, к нам поступило примерно 40 проектов. Это очень хорошая цифра.

— Есть ли особо интересные пермские проекты из последних?

Фото: Арсений Плешаков

— Отмечу, что большинство проектов неплохие и достойны реализации. Теперь дело за их авторами. Мы отобрали десяток лучших и рассказали авторам о преимуществах и недостатках, о том, что нужно сделать, чтобы презентовать проект как можно лучше.

Это и проект по сувенирным соляным камням «как из соляной пещеры», и проект площадки для квартирников, и альбом рисунков «Мамские истории», которые автору присылают мамы и папы со всего мира. Это смотровая площадка на Липовой горе, галерея домовой росписи в Соликамске, арт-пространство, где можно провести фотосессию. Отмечу также идею сенсорного сада как части Ботанического сада. Плюс авторская одежда для молодых мам и детей, причём авторами проекта выступили сами молодые мамы. Но больше всего меня поразил проект «Задорный Нагорный». По сути, это ансамбль и хор из бабушек и дедушек. Они хотят собрать 99 тыс. руб. на зарплату баянисту и новые рубашки для выступлений. Я обязательно переведу им какую-нибудь сумму.

— Расскажите о том, какие направления популярны в краудфандинге помимо музыки, кино и книг.

— Нет какой-то одной сферы, которая намного популярнее, чем все остальные: 19% всех проектов — это общественные проекты, 16% — литература, журналистика и музыка, 15% — кино, видео и анимация, 14% — благотворительность, 13% — бизнес-проекты и технология.

— Какая часть проектов успешные?

— Примерно треть, то есть почти 4,5 тыс. проектов.

— Сколько средств вы собрали в целом?

— Более 977 млн руб. Средний «чек» перевода составляет 1,5 тыс. руб.

— Каковы критерии успешности?

— Если проект собрал 100 и более процентов от заявленной суммы, то он успешен. Если от 50% до 99%, то автор проекта сам определяет, успешен он или нет. Если не успешен, то все собранные средства возвращаются тем, кто их перечислил на специальные кошельки на нашем сайте. Если автор говорит, что этой суммы достаточно для реализации проекта (например, он нашёл ещё мецената, который добавит недостающую сумму, или пересчитал стоимость проекта), то мы переводим ему деньги, но удерживаем свою комиссию и комиссию платёжных агрегаторов — 15%.

— Если проект собрал полную сумму, то какова комиссия «планеты»?

— Меньше. Комиссия и «планеты», и платёжных агрегаторов в сумме составляет 10% от заявленной автором суммы. Если проект собрал менее 50% средств, то все деньги возвращаются участникам без какой-либо комиссии.

— Чем отличается российский краудфандинг от западного?

— На Западе краудфандинг — больше «продуктовая» история. То есть там больше «спонсируют» саму идею. У нас же в первую очередь смотрят на личность автора идеи, поддерживают человека, смотрят, кто он, насколько любит свой проект, как он к тебе обращается, как у него горят глаза. В общем, у нас смотрят, насколько идея важна для её автора, а на Западе оценивают саму идею.

— Направленность проектов российского краудфандинга сильно отличается от западного?

— Скажу, что на Западе много локальных краудфандинговых проектов. Например, в одном немецком университете среди студентов был объявлен проект по сбору средств на улучшение своего же кампуса. У нас такое не очень развито. Но моё личное мнение: не важно, какую площадку выбирать. Главное, как подать свой проект. Если всё сделано правильно и он «цепляет», то успешным может быть и самый локальный проект.

— Можете назвать самые необычные проекты, которые вам встречались?

— Например, установка светофора в городе Кирово-Чепецке. Там есть парк, а рядом с ним улица, на которой часто происходили ДТП. Местным жителям надоело обращаться к властям по поводу светофора, и они решили собрать на него средства таким образом. В итоге собрали необходимые 250 тыс. руб. Это тот самый уровень социальной ответственности, которого нам не хватает. Мы все считаем, что нам должны ограду покрасить, что-то отремонтировать, вкрутить лампочку в подъезде. Можно ворчать, можно делать.

Ещё могу вспомнить проект ребят-документалистов, которые собрали средства на то, чтобы поехать и снять жизнь Русского Севера. Они так прониклись этим, что, когда вернулись, объявили сбор средств на реставрацию церкви, которая им встретилась. И тоже успешно. Или проекты фотографа Ивана Хафизова, который ездит по стране и фотографирует резные дверные наличники для нашей истории.

Справка: самым успешным с финансовой точки зрения краудфандинговым проектом в российском интернет-пространстве считается фильм «28 панфиловцев». Изначально сбор средств был организован на платформе boomstarter.ru в 2013 году, и авторы указали цель — 300 тыс. руб. В итоге на платформе было собрано 3,1 млн руб. Затем сбор средств был перенесён на официальный сайт фильма, и уже там итоговые «народные» сборы составили 34,7 млн руб. Только потом к проекту подключилось Министерство культуры РФ, и вместе со спонсорами бюджет картины составил 150 млн руб. А кассовые сборы, по официальной информации, превысили 385 млн руб.

В мировой практике самый успешный проект оценить сложно, так как площадок для сбора средств много. По крайней мере, один из самых успешных известных краудфандинговых проектов принадлежит Бараку Обаме в самом начале предвыборной кампании на пост президента США в 2008 году. «Народные взносы» в его кампанию от обычных американцев составили примерно $300 млн.

Фото: Арсений Плешаков

10 правил успешного краудфандинга по версии Егора Ельчина

1. Обязательно прочитать практическое пособие по краудфандингу. Потому что не бывает такого, что ты всё знаешь, бывает: ты думаешь, что всё знаешь.

2. Изучить чужие проекты и поддержать любой из них. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как всё устроено.

3. Необходимо всё тщательно подсчитать. В том числе «заложить» налоги и траты на реализацию проекта, включая траты на «вознаграждения» для тех, кто вам финансово поможет. Просто потому, что итоговую заявленную сумму потом уже не изменить.

4. Нужно анонсировать реально необходимую сумму, а не «взятую с потолка» (с учётом правила из пункта 3). Пользователь — не дурак, его нереально убедить в том, что тебе нужно 3 млн руб., хотя очевидно, что тебе хватит и 200 тыс. руб. В этом случае люди вообще не будут ничего перечислять. Более того, на любые проекты, требующие более 1 млн руб., люди редко перечисляют средства, за редким исключением.

5. Обязательно включить «вознаграждения». Даже чисто символические бонусы вовлекают людей в проект. Пользователь должен чувствовать себя сопричастным к хорошей идее. Ещё хорошо, по возможности, включить какой-нибудь артефакт или ценный бонус. Например, в одном проекте в качестве ВИП-бонуса была гитара Петра Налича для того, кто перечислит 50 тыс. руб. Это привлекло внимание его поклонников к стороннему проекту.

6. Нужно быть готовым к большому объёму работы. Нет примеров, когда ты запустил проект, забыл о нём, а он собрал 100% средств. Даже группа «Алиса» работала, чтобы собрать свои 11 с лишним миллионов рублей.

7. Необходимо правильно донести свою идею и привлекательно её оформить. Цель должна быть чёткая, лаконичная и понятная всем. Оформление идеи должно отвечать на все возможные вопросы пользователей. Люди любят не просто читать об идее, а рассматривать её.

8. Видеообращение как обязательный элемент. Нужно ёмкое полное видеообращение длиной не более двух с половиной минут, чтобы зритель не устал смотреть, а успел проникнуться проектом. Желательно, чтобы в видеообращении был сам автор. Этот момент особенно актуален для российских пользователей, потому что они исторически ориентированы в первую очередь на личность автора, на её изучение.

9. Нужно любить свой проект. «Спонсоры» чувствуют, когда автор болеет за свой проект, а когда он ему безразличен. Опять же российская особенность.

10. Необходимо постоянно информировать «спонсоров» о ходе реализации проекта в период сбора средств. Например, публиковать «новости» о проекте. Если вдруг у тебя появился меценат, который готов в тебя вложиться, то сообщать об этом. Чем больше честной информации, тем больше шансов, что этот и последующий проекты будут успешными.