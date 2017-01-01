Победителями «Ворлдскиллс» Пермского края стали 59 конкурсантов

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае подвели итоги пятого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Призёрами чемпионата стали 149 человек, 59 из которых заняли первое место в своих компетенциях. Именно из них будет сформирована региональная сборная, которая пройдёт через отборочные соревнования в 14 регионах страны, а потом отправится в мае в Казань на национальный чемпионат «Молодые профессионалы».

Подведение итогов прошло в Культурно-деловом центре, где победителям вручили медали и дипломы, а также памятные подарки от спонсоров и партнёров.

Раиса Кассина, министр образования Пермского края:

— Ваш профессионализм и трудовое мастерство — это то, что вы всегда сможете монетизировать, это ваш самый надёжный личный капитал. Замечу, что именно люди со средним профессиональным образованием, а вовсе не «белые воротнички», составляют основу любой экономики и обеспечивают технологическое и промышленное развитие государства. И в Пермском крае спрос на таких специалистов будет только повышаться.

Пятый открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил в течение трёх дней. Участие в нём приняли почти 400 человек. Оценивали задания более 500 экспертов по 48 компетенциям. Отметим, в прошлом году на региональном чемпионате студенты соревновались по 39 компетенциям.

В этом году впервые на региональном чемпионате проводились соревнования по компетенции «Плотницкое дело. Навыки мудрых (50+)». Это новое направление чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс» для профессионалов старше 50 лет.

Пока участники чемпионата соревновались в своём мастерстве, гости чемпионата участвовали в мероприятиях деловой программы. Все желающие могли пройти мастер-классы, профессиональные пробы и многое другое. Общее количество участников деловой программы достигло более тысячи человек.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края