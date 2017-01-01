За поддержкой в трудоустройстве в Центр занятости обратились 74 сотрудника «Ремпутьмаша»

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Фото: Константин Долгановский

Власти Прикамья рассказали о текущей ситуации с трудоустройством бывших работников завода «Ремпутьмаш».

Как отмечают в краевом министерстве промышленности, планы переноса основного производства с существующей территории ОАО «Пермский МРЗ» у группы «Ремпутьмаш» (РПМ) возникли ещё в 2014 году, так как она не отвечала требованиям к производственным площадям и инфраструктуре. В течение 2015—2018 годов группа «Ремпутьмаш» поэтапно осуществляла планы по переносу технологических компетенций завода на другие, более современные площадки, в том числе в Верещагино.

В рамках этого процесса в январе 2019 года 11 сотрудников пермского предприятия уволились по собственному желанию, 14 человек — по соглашению сторон, ещё 102 человека — по сокращению штатов. В соответствии с трудовым законодательством, всем сотрудникам сделаны необходимые выплаты и компенсации.

Отметим, что на площадке «Ремпутьмаш» в Верещагино имеется 60 свободных вакансий.

Кроме того, в течение декабря-января специалисты краевого Центра занятости (ЦНЗ) в ежедневном режиме оказывали консультационную поддержку на заводе. Сотрудникам предлагались вакансии с учётом их интересов и специализации. По состоянию на 29 января 2019 года в службу занятости обратились 74 человека, из них 22 выданы направления на собеседования к работодателям. В ЦЗН отмечают, что это распространённая практика, когда сотрудники в первые один-два месяца после увольнения берут паузу, так как у них есть «финансовая подушка» безопасности в виде выплат, чтобы сходить в отпуск или внимательно присмотреться к рынку труда.

Сейчас в Центре занятости населения Пермского края имеется 16 757 вакансий, соответствующих квалификации работников «Ремпутьмаша». Таким образом, предложения на рынке труда в разы превышают количество высвободившихся сотрудников. Также специалистам завода ЦЗН предложено пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации по имеющимся либо смежным специальностям. Обучение будет проводиться за счёт Центра занятости Пермского края. На 2019 год в бюджете службы занятости заложено более 58 млн руб. на переобучение безработных граждан.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края